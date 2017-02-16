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مصرع خفير وإصابة آخر في حادث تصادم بالإسكندرية
16
فبراير
2017
20:46 PM
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لقي خفير مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى أجرة بالكيلو 191 بطريق إسكندرية الزراعى بكفر الدوار، ما أدى إلى توقف حركة السيارات بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتم سحب الكثافات المرورية
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث مرورى بطريق إسكندرية الزراعى، وبدوره أمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتقال رجال المرور إلى المكان، وتم إزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
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