لقي خفير مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى أجرة بالكيلو 191 بطريق إسكندرية الزراعى بكفر الدوار، ما أدى إلى توقف حركة السيارات بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتم سحب الكثافات المرورية