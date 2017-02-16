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كثافات مرورية في شوارع وميادين القاهرة بسبب تراكم الأمطار
تسببت تراكمات مياه الأمطار في ظهور كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة في ظل انتشار رجال المرور بكافة الطرق لتسيير حركة السيارات بناء على توجيهات اللواء علاء الدين متولى مدير مرور القاهرة للعمل على سحب الكثافات المرورية من الطرق
وظهرت كثافات مرورية بمطالع ومنازل كوبرى الجيش بمحور الثورة في الاتجاهين للمتجه من مصر الجديدة وفي طريقه إلى طريق السويس الصحراوى والعكس وكذلك الأمر بميدان كوكاكولا في مدينة نصر مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للمتجه من مناطق شرق القاهرة وصولا إلى محور المشير طنطاوى.وتناشد إدارة مرور القاهرة بابتعاد سائقى المركبات عن الكبارى مثل 15 مايو وكوبرى أكتوبر بسبب زيادة الأحمال الناتجة عن سقوط الأمطار والتوجه إلى المسطحات الأرضية وعلى القادم من مناطق الجيزة وصولا إلى القاهرة والعكس التوجه إلى كوبرى عباس والجامعة والجلاء كبديل لكوبرى أكتوبر نظرا لحالة الزحام المرورى المتواجد عليه وسط انتشار الخدمات.وتنصح إدارة المرور بتوجه قائدى السيارات بمناطق وسط المدينة إلى نفق الأزهر والابتعاد عن كوبرى أكتوبر فيما تم الدفع بسيارات شفط للمياه بالتنسيق مع المحافظة وهيئة الصرف الصحى للعمل على سحب تراكمات المياه المتواجد أسفل مطالع ومنازل الكبارى والشوارع الرئيسية بهدف تسيير حركة السيارات.
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