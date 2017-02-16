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مارين لوبان تزور لبنان وتلتقي بالحريري وعون يوم الاثنين
باريس/بيروت (رويترز) - قال مسؤولون إن من المقرر أن تقوم مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية التي تمثل اليمين المتطرف في فرنسا بزيارة لبنان مطلع الأسبوع المقبل حيث ستلتقي مع رئيس الوزراء سعد الحريري والرئيس ميشال عون يوم الاثنين.
وتأتي زيارة لوبان -التي أكدها لرويترز عضو في الوفد المرافق لها- قبل تسعة أسابيع من انتخابات الرئاسة الفرنسية التي تعد فيها لوبان من بين أبرز المرشحين المنافسين للمرشح المحافظ فرانسوا فيون.
وقالت متحدثة باسم الحريري إن اجتماعا سيجري يوم الاثنين. وقال المسؤول في وفد لوبان إنها ستجتمع أيضا مع الرئيس ميشال عون. وأكدت مصادر في مكتب عون أمر الاجتماع المقرر يوم الاثنين أيضا.
وعاش الحريري في المنفى بفرنسا لبعض الوقت حتى عاد للبنان عام 2014 ولأسرته صلات وثيقة بالرئيس الفرنسي المحافظ الأسبق جاك شيراك.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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