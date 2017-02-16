وزير الدفاع الأمريكي لا يتوقع أي تعاون عسكري مع روسيا

بروكسل (رويترز) - قال وزير الدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه لا يرى ظروفا مواتية لتعاون عسكري مع روسيا فيما مثل صفعة لآمال موسكو بشأن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة في أعقاب انتخاب ترامب.

وقال جيمس ماتيس للصحفيين بعد محادثات في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل "لسنا في وضع مناسب الآن للتعاون على المستوى العسكري. لكن زعمائنا السياسيين سيتعاملون ويحاولون إيجاد أرض مشتركة."

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)