ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صاحب ورشة، لتزوير العملات النقدية في الجمالية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية إدارة |أحمد. ز|، ورشة لتزوير العملات وبحوزته كمية من الإسطمبات لاستخدامها في تقليد العملات النقدية لترويجها بين المواطنين.وعقب تقنين الإجراءات القت القوات الأمنية القبض على المتهم، وعثر بالورشة على (إسطمبة منسوبة للبنك المركزى بإحدى الدول العربية لطباعة سبائك الذهب المقلدة و14 سبيكة نحاس مقلدة منسوبة لذات البنك – 20 عملة نحاس منسوبة لإحدى الدول العربية – 21 رأس نحاس نفرتيتى – 6 إسطمبات تقطيع مستديرة – 12 إسطمبة لماركات عالمية مختلفة –3 إسطمبات على شكل نسر – 3 إسطمبات على شكل أرقام). وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته المضبوطات لاستخدامها في تقليد العملات النقدية لترويجها بين المواطنين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.