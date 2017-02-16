تمكنت، اليوم الخميس، وحدة مباحث شرطة البريد بالقاهرة من ضبط «أ

س.أ»، وكيل مكتب بريد بتهمة الاستيلاء على مبلغ 11500 جنيه لنفسه دون وجه حق من معاشات التكافل والكرامة باستخدام 3 فيزا كارد دون علم أصحابها.بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع موظفين آخرين.وأمر اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.