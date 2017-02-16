قررت، اليوم الخميس، الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب خلالها بإيقاف المزاد العلنى على الأراضي النوبية بمنطقة توشكا لجلسة ٢ مارس المقبل للرد والمستندات

قال صبرى في دعواه التي حملت رقم ١١٥٩٧ لسنة ٧٠ قضائية، إن أهالي النوبة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية، حيث أن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.