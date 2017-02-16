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تأجيل استئناف النيابة على صاحب شركة أونست بتهمة النصب لـ7 مارس
أجلت، اليوم الخميس، محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار براءة رجل الأعمال إكرامى الصباغ مالك شركة أونست للعقارات، في 35 قضية متهم فيهم بالنصب على المواطنين، لجلسة 7 مارس وذلك للمرافعة
كانت محكمة مدينة نصر أول درجة حكمت ببراءة إكرامي الصباغ في 35 قضية نصب على المواطنين، وقامت النيابة بتقديم استئناف على القرار وتم إحالة الاستئناف لمحكمة جنح مستأنف لنظر القضية.كانت المحكمة سمحت لإكرامى الصباغ بالحديث، وقال الصباغ للمحكمة: |إذا صدر حكم ببراءتى فلن أخرج لصدور عدد من الأحكام ضدى، وبالمثل لو صدر حكم حبس فلن يزيد كثيرا على سنوات السجن ضدى|، ثم وجه الصباغ حديثه إلى عدد من الضحايا والمدعين بالحق المدنى الحاضرين جلسة المحاكمة، قائلا: |ما يروّج بعدم وجود مشروع من الأساس، فهو افتراء وكذب|، مضيفا أن تحريات مباحث الأموال العامة ولجنة الخبراء أكدوا أن مشروع الوحدات السكنية تم الانتهاء من 40% منه بقيمة 110 ملايين جنيه إنشاءات وأقساط من قيمة الأرض. وطالب |الصباغ| خلال حديثه للمدعين بالحق المدنى، بأن ينتظروا حتى يستطيع تمكينهم من الحصول على أسهم في الأرض أفضل من استرداد صاحب الأرض لها دون حصول أي طرف منهم على شىء.وفى السياق ذاته قال المدعى بالحق المدنى، إن المتهم استغل بعض الفنانين المحبوبين للمواطنين، وعدد من القنوات الفضائية، لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، مضيفا: |الجريمة ليست ضد أفراد فقط، وإنما هي قضية أمن قومى|، مطالبا بتأييد الحكم الصادر ضده.
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