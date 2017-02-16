وأكدت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بإشراف العميد محمود هويدى، مدير الإدارة، تورط 3 سيدات في أعمال الدعارة مقابل الحصول على مبالغ مالية، واستقطابهن الخليجيين من الملاهى الليلية مقابل حصول كل متهمة على 1500 جنيه. وبالحصول على إذن من النيابة تمكن الرائد أحمد لاشين من القبض على المتهمات أثناء ممارستهن الرذيلة مع 3 خليجيين بشقة بالهرم، وتبين أن إحداهن قوادة وتسهل الدعارة، وضبط بحوزتهن هواتف محمولة تحتوى على اتفاقات جنسية ومبالغ مالية. وتحرر المحضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة العامة التحقيق.