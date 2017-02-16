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تأجيل محاكمة 3 سيدات لاتهامهن بممارسة الرذيلة في الهرم لـ22 فبراير
أجل المستشار فادى عزيز رئيس محكمة جنح الهرم وأمانة سر ناصر سعد محاكمة 3 سيدات، لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع خليجيين بشقة بهضبة الهرم لجلسة 22 فبراير للحكم
وأكدت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بإشراف العميد محمود هويدى، مدير الإدارة، تورط 3 سيدات في أعمال الدعارة مقابل الحصول على مبالغ مالية، واستقطابهن الخليجيين من الملاهى الليلية مقابل حصول كل متهمة على 1500 جنيه. وبالحصول على إذن من النيابة تمكن الرائد أحمد لاشين من القبض على المتهمات أثناء ممارستهن الرذيلة مع 3 خليجيين بشقة بالهرم، وتبين أن إحداهن قوادة وتسهل الدعارة، وضبط بحوزتهن هواتف محمولة تحتوى على اتفاقات جنسية ومبالغ مالية. وتحرر المحضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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