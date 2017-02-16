الكرملين: نأمل في إصلاح العلاقات مع أمريكا لكن الوقت يضيع

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الخميس إن التوترات السياسية في الولايات المتحدة تؤجل استئناف تحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو وهو أمر مطلوب للتعامل مع المشكلات العالمية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "نأمل أن تبدأ عملية استئناف علاقة العمل الطبيعية مع واشنطن عاجلا أو آجلا."

وتابع "نخسر الوقت فيما يتعلق بحل المشاكل العالمية. نظرا لأن هناك الكثير من المشكلات التي لا يمكن للولايات المتحدة أو روسيا حلها بفاعلية بشكل منفرد."

وردا على سؤال عن احتمال إجراء تحقيق أمريكي في استقالة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي قال بيسكوف إنه على علم بإطلاق دعوات لإجراء تحقيق لكنه شأن داخلي أمريكي.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)