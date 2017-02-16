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شرطة ماليزيا تعتقل امرأة ثانية في قضية اغتيال أخ زعيم كوريا الشمالية
أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الخميس، توقيف امرأة ثانية يشتبه بضلوعها في عملية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، الثلاثاء في كولالمبور.
وكانت الشرطة أوقفت الأربعاء، امرأة أولى تحمل جواز سفر فيتناميا في مطار كوالالمبور الدولي حيث قتل كيم جونج نام، بعدما هاجمته امرأتان أفيد بأنهما رشقتاه بسائل على وجهه في قاعة المغادرة.
وأكد قائد الشرطة الماليزية، الجنرال خالد أبو بكر، اعتقال مشتبه بها ثانية لوكالة برناما الوطنية، بعد عملية الاغتيال التي تظهر بحسب سيول "وحشية وغير إنسانية" نظام بيونج يانج.
وستمثل المشتبه بها الأولى، دوان ثي هوونج البالغة من العمر 28 عاما صباح الخميس، أمام محكمة في العاصمة الماليزية.
وقال مسؤولون في الاستخبارات الكورية الجنوبية، إن كيم قتل بالسم بأيدي عناصر من كوريا الشمالية في مطار العاصمة الماليزية فيما كان يستعد للتوجه إلى ماكاو حيث يعيش في المنفى منذ سنوات.
وأظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة في المطار، وعرضها الإعلام الماليزي امرأة آسيوية ترتدي قميصا كتبت على مقدمته ثلاثة أحرف بالانجليزية.
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