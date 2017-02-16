-
رياضة
- مدرب الإسماعيلي يحذر اللاعبين من الغرور بعد التعادل أمام الأهلي
- 5 أسباب لخسارة الزمالك أمام الإنتاج (تحليل)
- رئيس أتلتيكو مدريد يدعم برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان
- فيديو| نور السيد: تنازلت عن 4 مليون جنيه للزمالك.. ورحلت لأسباب نفسية
- صورة .. الظهور الأول لإسلام عبد النعيم مهاجم الإسماعيلي بعد اخلاء سبيله
- تشافي يرشح لاعبا لـ جوارديولا في الانتقالات الصيفية القادمة
- أزمة منتخب الشباب.. وادي دجلة يرد على تهديد اتحاد الكرة
- تغريدة- مدرب أجنبي وتشبيه لاعب الزمالك بـدي ماريا .. في أبرز تعليقات جمهور تويتر
- غدا.. وادي دجلة يعسكر بالإسكندرية استعدادا لمباراة الاتحاد
- 16 مباراة لبايرن ميونيخ بدون هزيمة باستاد اليانز آرينا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ترامب يدعو فنزويلا للإفراج عن معارض بارز
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحكومة الفنزويلية للإفراج "فورا" عن المعارض البارز، ليوبولدو لوبيز، المسجون منذ قرابة ثلاثة أعوام، وذلك إثر لقائه في البيت الأبيض الأربعاء، زوجة هذا السياسي الذي أصبح رمزا لمناهضة التيار التشافيزي.
وقال دونالد في تغريدة على تويتر "يجب على فنزويلا أن تسمح لليوبولدو لوبيز، السجين السياسي وزوج ليليان تينتوري التي ألتقيها لتوي مع ماركو روبيو بالخروج من السجن فورا".
وأرفق الرئيس الأمريكي تغريدته بصورة تظهره رافعا إبهامه وبجانبه ليليان تينتوري، ونائب الرئيس مايك بنس، والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو.
من جانبها، أعادت تينتوري نشر تغريدة الرئيس الأمريكي شاكرة له ولنائبه "الوقوف مع الشعب الفنزويلي والتطلع لاستعادة الديمقراطية في بلانا".
يشار إلى أن ليوبولدو لوبيز هو مؤسس حزب "الإرادة الشعبية" المعارض.
وجاء لقاء ترامب بزوجة المعارض الفنزويلي عقب تعليق الحكومة الفنزويلية أمس الأربعاء، بث شبكة "سي ان ان" الناطقة بالإسبانية على أراضيها، مبررة قرارها أن الشبكة الإخبارية الأولى في أمريكا اللاتينية تبث "دعاية حربية".
كما جاء قرار كراكاس تعليق بث الشبكة الأمريكية بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العيسمي (42 عاما) بتهمة تجارة المخدرات.
وأعلنت الحكومة الفنزويلية، أمس الأربعاء، أنها بعثت رسالتي احتجاج إلى القائم بالأعمال الأمريكي في كراكاس، بعد العقوبات التي فرضت على العيسمي بتهمة الاتجار بالمخدرات.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت، الإثنين الماضي، اسمي طارق العيسمي وحليفه رجل الأعمال سامارك خوسيه لوبيز بيللو على قائمتها لمهربي المخدرات وفرضت عليهما عقوبات اقتصادية.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)