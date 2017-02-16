دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحكومة الفنزويلية للإفراج "فورا" عن المعارض البارز، ليوبولدو لوبيز، المسجون منذ قرابة ثلاثة أعوام، وذلك إثر لقائه في البيت الأبيض الأربعاء، زوجة هذا السياسي الذي أصبح رمزا لمناهضة التيار التشافيزي.

وقال دونالد في تغريدة على تويتر "يجب على فنزويلا أن تسمح لليوبولدو لوبيز، السجين السياسي وزوج ليليان تينتوري التي ألتقيها لتوي مع ماركو روبيو بالخروج من السجن فورا".

وأرفق الرئيس الأمريكي تغريدته بصورة تظهره رافعا إبهامه وبجانبه ليليان تينتوري، ونائب الرئيس مايك بنس، والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو.

من جانبها، أعادت تينتوري نشر تغريدة الرئيس الأمريكي شاكرة له ولنائبه "الوقوف مع الشعب الفنزويلي والتطلع لاستعادة الديمقراطية في بلانا".

يشار إلى أن ليوبولدو لوبيز هو مؤسس حزب "الإرادة الشعبية" المعارض.

وجاء لقاء ترامب بزوجة المعارض الفنزويلي عقب تعليق الحكومة الفنزويلية أمس الأربعاء، بث شبكة "سي ان ان" الناطقة بالإسبانية على أراضيها، مبررة قرارها أن الشبكة الإخبارية الأولى في أمريكا اللاتينية تبث "دعاية حربية".

كما جاء قرار كراكاس تعليق بث الشبكة الأمريكية بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العيسمي (42 عاما) بتهمة تجارة المخدرات.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية، أمس الأربعاء، أنها بعثت رسالتي احتجاج إلى القائم بالأعمال الأمريكي في كراكاس، بعد العقوبات التي فرضت على العيسمي بتهمة الاتجار بالمخدرات.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت، الإثنين الماضي، اسمي طارق العيسمي وحليفه رجل الأعمال سامارك خوسيه لوبيز بيللو على قائمتها لمهربي المخدرات وفرضت عليهما عقوبات اقتصادية.