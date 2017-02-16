قررت الدائرة الأولى |مفوضين| بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإلزام رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بإقالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، لجلسة ٢ مارس المقبل

اختصمت الدعوى رقم 5945 لسنة 71 ق كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وذكرت أن هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ارتكب مخالفات كثيرة ووقائع فساد وتزوير مؤهل دراسي، إلى جانب جرائم إهدار المال العام متمثلة في إيقاف جميع المشروعات الاستثمارية التي قام بها المحافظ السابق مثل مول العاصمة بشبين الكوم، الذي قامت بإنشائه الشركة الوطنية إحدى شركات القوات المسلحة وهو في مرحلة التشطيب.