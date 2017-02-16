قررت، اليوم الخميس، الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة لتعمدها الإساءة لمصر، وذلك لجلسة ٦ أبريل المقبل