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تأجيل دعوى غلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة لـ٦ أبريل
16
فبراير
2017
11:47 AM
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قررت، اليوم الخميس، الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة لتعمدها الإساءة لمصر، وذلك لجلسة ٦ أبريل المقبل
قالت الدعوى رقم 54519-70، إن صحيفة الجارديان البريطانية اعترفت بفبركة مراسلها تقارير ضد مصر، مشيرة إلى أنها اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان الإرهابية.
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