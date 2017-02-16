اخبار مصر
-
رياضة
- مجاهد يكشف تفاصيل تصاعد أزمة الأهلي مع منتخب الشباب
- طارق السيد: سنعيد أنا وزميلي جبهة الزمالك اليسرى باتحاد الكرة
- زيدان يحذر من الثقة الزائدة بالنفس بعد فوز ريال على نابولي
- الفحص الطبى يحسم عودة السعيد للأهلي أمام المقاولون
- محافظ الأقصر يطلب تكريم هدايا ملاك
- اليوم.. الاجتماع الفني لبطولة الأقصر الدولية للتايكوندو
- البدري يعالج أخطاء لاعبي الأهلي في مران اليوم
- المصري يستضيف إنبي في دوري الجمهورية للناشئين
- العداء الجاميكي كارتر يقدم طعنا إلى محكمة التحكيم الرياضية
- جولدن ستيت يسحق سكرامنتو في دوري السلة الأمريكي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
نشوب حريق بشقة سكنية بسبب مدفأة كهربائية في الجيزة
16
فبراير
2017
11:47 AM
بواسطة
سيطر، اليوم الخميس، رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع أحمد ناصر بمنطقة بولاق الدكرور، وعلي الفور انتقل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع خطر امتداده.وبالفحص تبين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي نتج عن مدفأة كهربائية.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع