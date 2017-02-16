سيطر، اليوم الخميس، رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع أحمد ناصر بمنطقة بولاق الدكرور، وعلي الفور انتقل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع خطر امتداده.وبالفحص تبين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي نتج عن مدفأة كهربائية.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.