ضبط رجال مديرية أمن الجيزة، 5 أشخاص بينهم سعودي الجنسية، وذلك أثناء وجودهم داخل سيارة أجرة في حالة سكر بمنطقة 6 أكتوبر

وكان اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا من قسم شرطة ثاني أكتوبر بأنه أثناء مرور النقيب محمد فودة معاون مباحث القسم بمنطقة التعاونيات لتفقد الحالة الأمنية، اشتبه في سيارة تاكسي متوقفة بالاقتراب منها عثر بداخلها على 5 أشخاص بينهم سعودي الجنسية، وبحوزتهم زجاجات مشروبات كحولية وقطع حشيش. فتم ضبطهم وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.