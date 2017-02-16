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انتحار موظف لحزنه على فراق والدته بإمبابة
16
فبراير
2017
11:47 AM
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أقدم موظف على الانتحار بشنق نفسه بمنطقة إمبابة، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة وفاة والدته، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة بالواقعة
وكان المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة تلقى بلاغا بقيام شخص بالانتحار شنقا داخل شقته السكنية بدائرة القسم.وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة (م. م)، موظف بخدمة العملاء بشركة تي داتا، مسجاة بأرضية غرفة النوم يرتدي كامل ملابسه وبها آثار احمرار حول الرقبة ولا يوجد بها أية إصابات ظاهرية ووجود ملاءة سرير معلقة بجنش سقف الغرفة وسلامة جميع منافذ الشقة.وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتوفي يمر بحالة نفسية سيئة منذ 3 أعوام بسبب وفاة والدته وعدم مقدرته على الزواج، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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