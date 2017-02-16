اخبار مصر
-
رياضة
- مجاهد يكشف تفاصيل تصاعد أزمة الأهلي مع منتخب الشباب
- طارق السيد: سنعيد أنا وزميلي جبهة الزمالك اليسرى باتحاد الكرة
- زيدان يحذر من الثقة الزائدة بالنفس بعد فوز ريال على نابولي
- الفحص الطبى يحسم عودة السعيد للأهلي أمام المقاولون
- محافظ الأقصر يطلب تكريم هدايا ملاك
- اليوم.. الاجتماع الفني لبطولة الأقصر الدولية للتايكوندو
- البدري يعالج أخطاء لاعبي الأهلي في مران اليوم
- المصري يستضيف إنبي في دوري الجمهورية للناشئين
- العداء الجاميكي كارتر يقدم طعنا إلى محكمة التحكيم الرياضية
- جولدن ستيت يسحق سكرامنتو في دوري السلة الأمريكي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات بشوارع الجيزة
16
فبراير
2017
11:47 AM
بواسطة
واصلت، اليوم الخميس، الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها الأمنية بكافة شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الحركة المرورية وضمان سيولتها
وأسفرت الحملة عن ضبط 6106 مخالفات مرورية تنوعت ما بين انتظار خاطئ وسير عكس الاتجاه، وسير دون حمل رخصة قيادة والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم الصلاحية الفنية للسيارة، ومخالفات مطالع ومنازل الكباري.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع