واصلت، اليوم الخميس، الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها الأمنية بكافة شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الحركة المرورية وضمان سيولتها

وأسفرت الحملة عن ضبط 6106 مخالفات مرورية تنوعت ما بين انتظار خاطئ وسير عكس الاتجاه، وسير دون حمل رخصة قيادة والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم الصلاحية الفنية للسيارة، ومخالفات مطالع ومنازل الكباري.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.