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الإفراج عن 195 من مستحقي العفو الرئاسي والشرطي
16
فبراير
2017
11:47 AM
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عقدت مصلحة السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 109 نزلاء، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 61/2017 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 86 نزيلًا إفراجًا شرطيًا، ووافقت أيضًا مصلحة السجون على الطلبات المقدمة من 24 نزيلًا لنقلهم إلى سجون قريبة من محال إقامة ذويهم نظرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية.
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