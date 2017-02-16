روسيا: لا ينبغي للبنتاجون السعي لبناء علاقات من موقع قوة

موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله إن بلاده مستعدة لتحسين العلاقات مع البنتاجون لكنه حذر من أن ذلك لن يتم إذا سعت الولايات المتحدة للتعاون "من موقع قوة".

وقال شويجو يوم الأربعاء "نحن مستعدون لاستئناف التعاون مع البنتاجون لكن محاولات بناء حوار مع روسيا من موقع قوة ستكون بلا جدوى... نتوقع توضيحا لموقف البنتاجون."

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)