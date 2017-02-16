تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حلاوة، اليوم الأربعاء، حكمها على محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق، وآخرين؛ لاتهامهم بحرق مخزن أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية حرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة؛ لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسي في حرق الأحراز التي كانت تجرى تحقيقات بشأنها، والتي تكشف تعرضها للاختلاس من بعض المسئولين بقسم الهرم على مدى 3 سنوات.وأسندت النيابة لكل من محمد أبو الحسب «رئيس نيابة الهرم السابق»، بلال عادل محمد «محبوس»، ناصر أبو الوفا عبد الشفيع «عامل تجليد - محبوس»، محمد سلطان ناجي «مساعد شرطة بإدارة الترحيلات - محبوس»، تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في إشعال النار عمدًا في مال ثابت ومنقول بمخزن المضبوطات.