واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أن مبارك مصري الجنسية وتربى على القيم وتعاليم الدين الحنيف ومنها العفو عند المقدرة الذي كان سلوك نبينا - صلى الله عليه وسلم - في المعاملة، كما استندت إلى الظروف الصحية للرئيس الأسبق وأنه بلغ من العمر أرذله ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لن يستفيد منها أحد.وأشار مقيم الدعوى إلى أن قرار العفو الذي سيتم منحه للرئيس الأسبق، يعتبر لوجه الله وحبا وإخلاصا وسيرا على نهج الرسول الكريم، مثالا في واقعة فتح مكة والعفو العام عن أهل قريش، قائلا: |إن الرئيس الأسبق بطل حرب وسلام وعبر بالبلاد من الظلام إلى النور|، على حد أسانيد المدعي.