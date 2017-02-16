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وزيرة ألمانية: أعضاء حلف شمال الأطلسي سينفقون المزيد في السنوات المقبلة
برلين (رويترز) - قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين يوم الأربعاء إن بإمكانها تفهم دعوة الولايات المتحدة لشركائها في حلف شمال الأطلسي إلى زيادة التمويل للحلف وإن الشركاء الأوروبيين سيوفون بتعهداتهم "خلال السنوات المقبلة."
وتطالب الولايات المتحدة منذ سنوات الحلفاء الأوروبيين بإنفاق اثنين بالمئة من مواردهم الاقتصادية على الدفاع وأغضب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب سياسيين ألمانا حين وصف حلف شمال الأطلسي بأنه عفا عليه الزمن.
وقالت الوزيرة لقناة (آه.إر.ديه) التلفزيونية الرسمية "نحن الأوروبيين .. نحن الألمان .. علينا فعل المزيد من أجل أمننا .. لابد أن نستثمر أكثر في هذا المجال."
وقالت إنه "حقا ليس من العدل" أن تتحمل الولايات المتحدة من أجل الأمن ضعف ما تتحمله جميع الدول الأوروبية مجتمعة.
وقالت "في هذا الصدد .. فإن الأمريكيين على حق عندما يريدون أن يسمعوا منا كيف سنظهر بصورة مقنعة مدى تمكننا من الوفاء بهدف الاثنين بالمئة في حلف شمال الأطلسي خلال السنوات المقبلة."
ونبه وزير الدفاع الأمريكي دول الحلف إلى أن عليها أن تحترم تعهداتها الخاصة بالإنفاق العسكري لضمان ألا "تخفض" الولايات المتحدة دعمها.
وفي أول زيارة له إلى بروكسل بعد أن أصبح وزيرا للدفاع لم يصل جيمس ماتيس إلى حد توجيه إنذار صريح أو تحديد كيف يمكن أن تخفف الولايات المتحدة دعمها. لكنه أضاف أن على الحلفاء تحقيق تقدم في 2017 وتبني خطة تتضمن مواعيد محددة لتحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
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