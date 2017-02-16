اليوم..الحكم في استئناف ورثة سكرتير مبارك بـ«التحفظ على أموالهم»

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم الخميس، حكمها في استئناف ورثة اللواء جمال عبد العزيز رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ضد قرار التحفظ على أموالهم؛ لاتهامهم بالكسب غير المشروع