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اليوم..الحكم في استئناف ورثة سكرتير مبارك بـ«التحفظ على أموالهم»
16
فبراير
2017
05:46 AM
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تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم الخميس، حكمها في استئناف ورثة اللواء جمال عبد العزيز رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ضد قرار التحفظ على أموالهم؛ لاتهامهم بالكسب غير المشروع
كانت محكمة الجنايات، قضت بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال اللواء جمال عبد العزيز، سكرتير الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأفراد أسرته؛ لتورطهم في قضايا فساد مع أسرة الرئيس المخلوع مبارك واستغلال وظائفهم.
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