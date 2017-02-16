كوالالمبور (رويترز) - قالت وكالة برناما الرسمية للأنباء يوم الخميس نقلا عن المفتش العام للشرطة إن ماليزيا اعتقلت امرأة ثانية فيما يتصل بمقتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال المفتش خالد أبو بكر للوكالة إن بيانا رسميا عن اعتقال المشتبه بها سيصدر في وقت لاحق يوم‭ ‬الخميس.

كانت الشرطة الماليزية اعتقلت امرأة يوم الأربعاء تحمل وثائق سفر فيتنامية وقالت إنها تبحث عن بضعة مشتبه بهم أجانب غيرها فيما يتصل بالحادث.‭‭ ‬‬

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)