تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، ومحمد عايد، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن أيمن عزام