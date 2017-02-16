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الجنايات تستكمل اليوم إعادة محاكمة 16 متهما بقضية ثأر الصف
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 16 متهمًا، صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، بتهمة تبادل إطلاق الرصاص بسبب خلافات ثأرية بين عائلتي |أبو منصور| و|علام | بالصف، والتي أسفرت عن مقتل شخصين
تعود وقائع القضية إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة الصف عام 2013، يفيد بتجدد الاشتباكات بين عائلتي علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين إطلاق النيران من قبل أحد أبناء عائلة علام على شخص بعائلة أبو منصور بقصد بالثأر عقب وفاة شخص من العائلة الأولى الأمر دفع عائلة أبومنصور للتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم مما ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.كانت خصومة ثأرية وقعت بين العائليتن بعدما قام أحد أطراف عائلة أبومنصور بقتل طرف آخر من عائلة علام وحقنا للدماء ألزمت المحكمة العرفية عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وقدم كبار عائلة أبومنصور الدية لعائلة علام، التي رفضها شباب العائلة وصمموا على الأخذ بالثأر.
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