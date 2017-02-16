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أمن القاهرة يكشف تفاصيل ضبط قاتلي فرد أمن نادي الشمس
في أقل من 12 ساعة، نجحت أجهزة البحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط المتهمين في واقعة مقتل أحد أفراد الأمن الإداري لقاعة أفراح نادي الشمس، وسرقة محتوياته
تلقت شرطة النجدة بلاغا بالعثور على شخص متوفى داخل مجمع قاعات أفراح «نعمة باي» بنادي الشمس– دائرة قسم شرطة النزهة، وبالانتقال والفحص، وجدت جثة سيد فاروق، فرد أمن إداري بالقاعات، مسجاة على وجهها بدورة مياه القاعة، بملابسه كاملة، وموثق اليدين والقدمين، بواسطة قطع أقمشة خاصة بمفروشات القاعة، وبها كدمات متفرقة بالوجه، وتم نقله لمشرحة النيابة.بسؤال فارس صموئيل، فرد أمن إداري بذات القاعات، مصاب بكدمات وجروح سطحية بالوجه، تم إسعافه بمستشفى هليوبوليس، وحسام لطفي مدير وشريك بشركة رويال |المسئولة عن إدارة القاعات|، وعادل مختار مدير وشريك بنفس الشركة.وقرر الأول بأنه حال تواجده والمتوفى بعملهما فجرا، أمام القاعات |محل البلاغ|، فوجئا بحضور بعض الأشخاص |غير معلومين لهما|، وتعدوا عليهما بالضرب بالأيدي، وأوثقوه والمتوفى بذات الأسلوب، وألقوهما عنهما بدورة المياه، إلى أن حضر أحد العاملين صباحا، وفك قيده والإبلاغ.وبسؤال الثاني والثالث– أيدا الوقائع المذكورة، وأضافا باكتشافهما سرقة 10 شاشات تلفزيونية LCD من القاعات، سجادتين، وسماعة DJ، تليفون محمول خاص بالمجني عليه، ولم يتهموا أو يشتبهوا في أحد بارتكاب الحادث.وكلف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة؛ لكشف غموض الحادث، وتحديد وضبط مرتكبيه والمسروقات. وحدد فريق البحث برئاسة العميد أحمد الألفي مدير إدارة المباحث الجنائية الجناة، وتبين أنهم «حسن ع» ميكانيكي، وسابق اتهامه في أربعة قضايا، و«محمد ج» عاطل، و«محمد سامح»، عاطل، وشهرته |ميدو|، قائد السيارة رقم «م ن ب 763» سوزوكي بيضاء، ربع نقل.وقد أمكن ضبطهم جميعًا، وكافة المسروقات، واعترفوا بارتكاب الحادث، بغرض السرقة لمرورهما بضائقة مالية، وسابقة عمل، كلا من الأول والثاني بقاعات الأفراح، واستعانوا بالمتهم الثالث.وارتكبوا الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحيلا للنيابة العامة، التي تولت التحقيق.
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