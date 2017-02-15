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التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة قتل عامل بنادي الشمس
15
فبراير
2017
23:46 PM
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بدأت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، التحقيق مع 3 أشخاص متهمين بقتل عامل بنادي الشمس، وإصابة آخر
تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من العاملين بنادي الشمس باكتشافهم مقتل أحد العاملين داخل قاعة أفراح، وسرقة بعض محتوياتها، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين صحة البلاغ.تم نقل الجثة للمشرحة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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