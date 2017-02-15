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ضبط المتهمين في قتل فرد أمن وإصابة آخر بقاعة أفراح نادي الشمس
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتورطين في مقتل فرد أمن وإصابة آخر إثر سطو على قاعة أفراح بالنزهة، وأحال اللواء خالد عبد العال مدير الأمن المتهمين للنيابة لتولى التحقيقات
كان العميد عمرو رضا مأمور قسم شرطة النزهة، تلقى بلاغا بمقتل فرد أمن وإصابة آخر إثر سطو مسلح على قاعة أفراح تابعة بنادي الشمس، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد مكاوى رئيس المباحث، وتبين من الفحص قيام مجهولين بسرقة بعض المحتوىات من قاعة أفراح.واستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود لكشف ملابسات الواقعة وتشكيل فريق بحث بإشراف العميد نبيل سليم رئيس قطاع المباحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.وتوصلت الجهود بأن واقعة القتل كانت بغرض السرقة، وأنه أثناء مقاومة المجنى عليهما للجناه، اعتدى عليهما المتهمون، واستولوا على بعض المنقولات، وفروا هاربين.وبإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن من ضبط 3 متهمين، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وجار إخطار النيابة.
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