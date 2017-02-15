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تأجيل محاكمة 4 متهمين بمحاولة تعطيل أحكام الدستور بالمنيا لـ 1 مايو
أجلت محكمة جنايات المنيا، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار طارق وصفي، رئيس الدائرة الخامسة، محاكمة 4 متهمين متورطين في التحريض على مقاطعة الاستفتاء على الدستور إلى 1 مايو المقبل؛ للبحث الاجتماعي لأحد المتهمين وفق محاميهم مصطفى حمدي
وقال «حمدي»: إن المحكمة أخلت سبيل 3 منهم، على ذمة القضية؛ لحين حضور البحث الاجتماعي لأحد المتهمين، وهو حدث لا يتجاوز عمره 16 عاما.وأكد مصطفى حمدي، محامي المتهمين: إن النيابة العامة استبعدت 3 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم مأذون شرعي، وعضو برلماني سابق يدعى حسين سلطان، هارب خارج البلاد، وثالث خريج كلية أصول الدين بجامعة الأزهر؛ لعدم كفاية الأدلة.واستقرت النيابة العامة على إحالة 4 للمحاكمة، ووجهت لهم تهمة التحريض على مقاطعة الاستفتاء على الدستور المعدل في منتصف يناير عام 2014.وتضمنت الاتهامات أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، واشتركوا فيما بينهم في الدعوة إلى التظاهر، والتحريض على مقاطعة الاستفتاء على الدستور.
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