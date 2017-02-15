قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن استخبارات بلاده تسرب الوثائق السرية بشكل «خطير»، مؤكدًا أن ما تقوم به المخابرات الأمريكية هو شيء «إجرامي وغير قانوني»، على حد وصفه.

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