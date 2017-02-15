أعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوى، أن تونس ستحتضن في أول مارس اجتماعاً لوزراء خارجية (تونس ومصر والجزائر) لاستعراض نتائج الاتصالات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف الأطراف الليبية، ووضع تصور لتسوية سياسية شاملة الأزمة هناك.



وقال الجهيناوي - في حوار اليوم الأربعاء مع وكالة الأنباء التونسية - إن الاجتماع سيكون تحضيرا لعقد قمة رئاسية ثلاثية تمهد لدعوة الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار، موضحاً أن أهداف مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تتمثل في 4 نقاط محورية وهي دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والأيديولوجية إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري، بالإضافة إلى دفع الفرقاء الليبيين إلى تذليل الخلافات حول تنفيذ "اتفاق الصخيرات" بالمغرب، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة كمظلة أساسية لأي حل سياسي في هذا البلد.



وعزا الجهيناوي، إطلاق المبادرة إلى التداعيات السلبية والمباشرة للأزمة الليبية على تونس، مذكرا بأن ليبيا كانت تمثل سنة 2010 ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد الاتحاد الأوروبي، بحجم مبادلات تجاوز 5ر2 مليار دولار، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية التي طالت تونس نتيجة عدم استقرار الأوضاع في الجارة ليبيا، وانتشار الجماعات الإرهابية وانهيار مؤسسات الدولة.



وأبرز وزير الخارجية، حرص تونس على تشجيع الليبيين على انتهاج مبدأ الحوار للتوصل إلى حل سياسي يرضي كل الليبيين، وعلى متابعة تطور الأوضاع هناك، مبينا أن حكومة فائز السراج؛ التي جاءت نتيجة لجولات الحوار المتتالية في تونس و"إتفاق الصخيرات" بالمغرب (الذي تبناه مجلس الأمن الدولي)، واجهت بعض الصعوبات في بسط نفوذها نظرا للاختلافات المستمرة بين عدد من مكونات المشهد السياسي الليبي بخصوص بعض بنود الاتفاق، علاوة على العمليات الإرهابية التي شهدتها مدينة سرت الليبية والتدخلات الأجنبية.



وأكد الجهيناوي أهمية الاتصالات التي تجريها كل من مصر والجزائر، لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، بهدف تذليل الصعوبات التي تعيق مسار الحوار الليبي، منوّها بالمجهودات الهامة التي بذلها البلدان في هذا الصدد، واستقبالهما لعدد مهم من الفاعلين السياسيين الليبيين.



وأفاد الجهيناوي بأن أبواب الحوار ضمن المبادرة الرئاسية التونسية "ستظل مفتوحة أمام جميع الفرقاء الليبيين باستثناء الضالعين في الإرهاب"، مشيرا إلى أنه تم توجيه دعوات إلى عدد من الفاعلين الليبيين لزيارة تونس بمن فيهم المشير خليفة حفتر، الذي وصفه بـ"الرجل الوطني الذي يمثل جزءا أساسيا وعنصرا مهما في أية معادلة لحل الأزمة الليبية"، وكذلك بممثلي مختلف القوى السياسية والتيارات في الغرب الليبي.



وبخصوص تحركات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في إطار الملف الليبي، وزيارته إلى الجزائر، شدد الجهيناوي على أن السياسة الخارجية لتونس يصوغها رئيس الجمهورية وينفذها وزير الخارجية، "ولا وجود لما يسمى بالدبلوماسية الموازية"، مضيفا أن ما يقوم به الغنوشي "يتم وفق ما أكده في مناسبات عديدة، في إطار دعم الدبلوماسية الرسمية حول الأزمة الليبية".

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