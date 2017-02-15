وأضافت التحريات أنه أثناء تواجد المتوفي مع اثنين من صديقيه داخل الشقة حدثت مشادة بينهم بسبب ممارسة الشذوذ، تطورت إلى أن قاما بالتعدي عليه بالضرب وقتله.وكان المقدم أمثل حرحش رئيس مباحث أوسيم، تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها جرح ذبحي في الرقبة وفي حالة تعفن رمي.وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد ايمن الحمزاوي مفتش المباحث والمقدم محمد ربيع والنقيب محمد المغربي امكن تحديد المتهمين ومكان تواجدهما.وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، واخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.