لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، صعقا بالكهرباء بسبب الأسلاك المكشوفة بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارا بمصرع |مصطفى محمد عطا الله|، 16 سنة، بقرية العليقات إثر إصابته بصعق كهربائى من سلك مكشوف بأحد الأعمدة بجوار منزله في قرية العليقات بمركز قوص.وتم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.