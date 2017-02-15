بمناسبة عيد الحب، أُقيم حفل زفاف فخم مكافأة لزوجين من كينيا كانا قد أنفقا دولارا واحدا فقط على حفل زفافهما.

وانتشرت أخبار ميزانية حفل زفافهما الشهر الماضي بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثير من الكينيين إلى عرض تقديم المساعدة.

وارتدى الزوجان، ويلسون وآن موتورا، في حفل زفافهما الأول سروالين من الجينز وقميصين رياضيين، واستبدلا خواتم الزفاف بحلقتين من الحديد.

وقدرت وسائل الإعلام الكينية تكلفة حفل الزفاف الثاني بنحو 35 ألف دولار، في مكانٍ راقٍ في العاصمة نيروبي.

وقال بيتر مواي، مراسل بي بي سي في نيروبي، إن الزوجين عقدا قرانهما رسميا بالفعل، وتبادلا خاتمي الزواج في حفل عيد الحب.

وأضاف مراسلنا أن عددا من الكينيين تساءلوا على الإنترنت لماذا أنفق منظمو الحفل أموالا طائلة على الحفل بدلا من دعم الزوجين ماليا.

انتشرت أخبار ميزانية حفل زفاف الزوجين الشهر الماضي مواقع التواصل الاجتماعي



قدرت وسائل الإعلام الكينية تكلفة حفل الزفاف الثاني بنحو 35 ألف دولار في مكانٍ راقٍ في العاصمة نيروبي