"الجميع يحلم بالزفاف"
وقال ألتونين جومبا، من شركة "سليك" لتنظيم الحفلات، إنهم بالفعل قدموا مساعدة وأن الحفل يتعلق بالجانب العاطفي.
وأضاف لـ بي بي سي :"حصل الزوجان بالفعل على دعم مالي من آخرين. كما أعطى آخرون أشياء أخرى بمستويات مختلفة.كذلك حصلا على صوبة زراعية، وتكاليف شهر عسل، ووعد بتقديم منحة مالية لبدء مشروع".
وقال :"وإلى جانب كل هذه الرعاية، لماذا لا نوفر لهم حفل زفاف لم ينظماه؟ الجميع يحلم بحفل الزفاف".
وأضاف جومبا أنه من الصعب تحديد قدر ما أُنفق على حفل الزفاف، نظرا لإسهام جهات خدمية مختلفة عينيا. ولم يحصل الزوجان على أموال مباشرة.