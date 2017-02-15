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ضبط شبكة لتبادل الزوجات بمنطقة الأزبكية في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من الإيقاع بشبكة تبادل زوجات، يتزعمها عامل وزوجته بمنطقة الأزبكية
تلقى اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إخطارا من اللواء حازم طه، مدير مباحث إدارة الآداب، مفاده ورود معلومات بوجود شبكة لتبادل الزوجات بمنطقة الأزبكية، وبعمل التحريات، دلت على صحة المعلومات.وأوضحت التحريات أن الشبكة يتزعمها كل من: محمد شوقي، 32 سنة، عامل، وزوجته «فاطمة م»، وأنهم أنشأوا صفحة على «تويتر» تحمل اسم «باسم وهنادي» يروجون فيها لفكرة تبادل الزوجات، ويقومون بالاتفاق مع آخرين على تبادل الزوجات معهم، داخل شقق بمنطقة الأزبكية.على الفور تم استدراجهم، بحجة تبادل الزوجات، وتمكن العميد إيهاب الحفناوي رئيس قطاع غرب القاهرة، والعقيد شريف صلاح مفتش فرقة عابدين، والعقيد إبراهيم الطويل الضابط بإدارة مباحث الآداب، والمقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، والرائد محمد القاضي، معاون الضبط بقسم شرطة الأزبكية، من القبض عليهم بميدان رمسيس.وبمواجهة المتهمين أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، اعترفوا بتكوين شبكة لتبادل الزوجات، وأنهم تعرفوا على العديد من الأشخاص الآخرين، وتبادلوا معهم ممارسة الرذيلة.وأضاف المتهمون أنهم يديرون صفحة على |تويتر| باسم |باسم وهنادي| لتبادل الزوجات، وكانوا يقومون بتصوير المقاطع المخلة، واللقاءات الجنسية.وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها؛ لضبط باقي أعضاء الشبكة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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