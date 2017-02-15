غ. ر»، معاون شباك بمكتب بريد؛ لقيامها بتسهيل الاستيلاء على 1891 جنيه، من حساب المعاش الخاص بـ«ه. ع. أ» بعد وفاته لشقيقته «ه. ع. أ. م» ربة منزل، تم ضبطها.وبمواجهتها، اعترفت بارتكابها الواقعة، وسددت المبلغ، وأمر اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير عن ذلك المحضر اللازم، بإدارة شرطة البريد، وإرساله بالمتهمة لمركز شرطة بركة السبع؛ لقيده وعرضه على النيابة.