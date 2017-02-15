-
رياضة
- الـ«فيفا» يتحمل 5 مليون من تطوير «الهدف»
- الأهلي يفشل في فك شفرة الإسماعيلي بعد نصف ساعة
- اتحاد الكرة يهدد بإيقاف لاعبي منتخب الشباب
- سكرتير «الأفريقي للسلة»: وزير الرياضة وعد بتوفير مقر مناسب للاتحاد
- التشكيل النهائي للأجهزة الفنية لمنتخبات 99 و2002 والمحليين
- عقوبات منتخب الشباب حال عدم إرسال قائمة بطولة أفريقيا.. اليوم
- تعادل سلبي بين الأهلي والإسماعيلي في أول 20 دقيقة
- سكرتير «الأفريقي للسلة»: مصر تدعم الاتحاد بـ1700 دولار سنويا
- ماكيدا يظهر في تدريبات الاتحاد السكندري لأول مرة
- ماكيدا يجري تعديلا طفيفا على الجهاز الطبي للاتحاد السكندري
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
القبض على هاربة خطفت طفلا للتسول به في «مترو غمرة»
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على هاربة من حرس محكمة خطفت طفل لاستخدامه في أعمال التسول بمحطة مترو غمرة
البداية عندما تلاحظ للخدمة الأمنية المعينة بمحطة غمرة لمترو الانفاق وحدة مباحث قسم شرطة ثان مترو الانفاق تواجد إحدى السيدات في العقد الرابع من العمر وبصحبتها طفل في حالة بكاء مستمر تقوم باستجداء جمهور الركاب على رصيف المحطة مستغلة في ذلك طفل لا يتجاوز عمره العام الواحد. وبمناقشتها تبين أنها د.م.ح| ربة منزل، وقد تلاحظ للضابط وجود اختلاف كبير في الملامح ولون البشرة بينها وبين الطفل بالإضافة لاختلاف نوعية ملابسه. وبتطوير مناقشتها قررت قيامها بخطفه من إحدى السيدات تعمل بائعة على عربة فول، وبالكشف عن المتهمة تبين سابقة اتهامها في 4 قضايا آخرهم قضية جنح قسم شرطة ثان السلام | هروب من الحرس | ومطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في 11 قضية آخرهم قضية جنح قسم الأزبكية |سرقة| حصر غيابي بالحبس لمدة سنة.تم التحفظ على المتهمة وقامت الخدمات الأمنيه بمحاولة تهدئة الطفل نظرآ لبكائه الشديد بتقديم عصائر له لحين الاستدلال على والدته وإحضارها لاستلامه إلا إنه لم يستجب لذلك واستمر بالبكاء.بإجراء التحريات للاستدلال على والدة الطفل تم إرسال مأمورية لمنطقة عملها حيث تم التوصل إليها وتبين أنها “ ز.س.ا “ 22 سنة ربة منزل وباستدعائها وسؤالها.قررت أنه فوجئت بعدم وجود نجلها |ا.م.ع |البالغ من العمر 9 شهور بجوارها بمكان عملها وكانت في طريقها لإبلاغ قسم شرطة الأزبكية باختفائه.بمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط اعترفت بارتكابها واقعة الخطف لاستخدام الطفل في التسول، وأمر اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر اللازم أحوال قسم شرطة ثان مترو الأنفاق وإرساله بالأطراف لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)