البداية عندما تلاحظ للخدمة الأمنية المعينة بمحطة غمرة لمترو الانفاق وحدة مباحث قسم شرطة ثان مترو الانفاق تواجد إحدى السيدات في العقد الرابع من العمر وبصحبتها طفل في حالة بكاء مستمر تقوم باستجداء جمهور الركاب على رصيف المحطة مستغلة في ذلك طفل لا يتجاوز عمره العام الواحد. وبمناقشتها تبين أنها د.م.ح| ربة منزل، وقد تلاحظ للضابط وجود اختلاف كبير في الملامح ولون البشرة بينها وبين الطفل بالإضافة لاختلاف نوعية ملابسه. وبتطوير مناقشتها قررت قيامها بخطفه من إحدى السيدات تعمل بائعة على عربة فول، وبالكشف عن المتهمة تبين سابقة اتهامها في 4 قضايا آخرهم قضية جنح قسم شرطة ثان السلام | هروب من الحرس | ومطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في 11 قضية آخرهم قضية جنح قسم الأزبكية |سرقة| حصر غيابي بالحبس لمدة سنة.تم التحفظ على المتهمة وقامت الخدمات الأمنيه بمحاولة تهدئة الطفل نظرآ لبكائه الشديد بتقديم عصائر له لحين الاستدلال على والدته وإحضارها لاستلامه إلا إنه لم يستجب لذلك واستمر بالبكاء.بإجراء التحريات للاستدلال على والدة الطفل تم إرسال مأمورية لمنطقة عملها حيث تم التوصل إليها وتبين أنها “ ز.س.ا “ 22 سنة ربة منزل وباستدعائها وسؤالها.قررت أنه فوجئت بعدم وجود نجلها |ا.م.ع |البالغ من العمر 9 شهور بجوارها بمكان عملها وكانت في طريقها لإبلاغ قسم شرطة الأزبكية باختفائه.بمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط اعترفت بارتكابها واقعة الخطف لاستخدام الطفل في التسول، وأمر اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر اللازم أحوال قسم شرطة ثان مترو الأنفاق وإرساله بالأطراف لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.