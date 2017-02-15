ترجع الواقعة عندما تلقى المقدم |عمرو حجازي| لرئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من سعودي الجنسية يفيد قيام 3 أشخاص باستدراجه من منطقة هضبة الهرم، لقيامهم بالتنزه معه وفي وسط الطريق قاموا باستيقاف السيارة وتعدوا عليه بالضرب، وقاموا بسرقة مبالغ مالية، وبتفتيش السيارة عثر على مبلغ 200 ألف جنيه.على الفور انتقل فريق من البحث الجنائي وبالتحري عن الواقعة ثبت صحتها، وتوصلت التحريات إلى المتهمين عن طريق وصفهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.