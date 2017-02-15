ي| المتهم بانتحال صفة وزير الداخلية في التحقيقات التي تباشرها نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة محمد سلامة، أن نجله يعاني من بعض الاضطرابات العقلية قائلا: |ابني مريض نفسي|. وأشار في التحقيقات إلى |أنهم عائلة ميسورة الحال ماديا|، ولدى نجله عدة مشاريع خاصة به، مثل توكيلات لكبرى شركات الهواتف المحمولة، وأن لديه محل قطع غيار هواتف محمولة خاصا به. وكشفت التحقيقات أن المتهم |طارق. ي| البالغ 31 سنة، أنه يقوم بالاتصال ببعض رجال الأعمال ويزعم أنه وزير الداخلية ليطالبهم بالدخول معه في مشاريع ومن ثم النصب عليهم. وترجع تفاصيل ضبط المتهم من خلال تتبع الاتصالات، عندما اتصل بمرور القطامية، وأبلغهم بأنه وزير الداخلية وأنه سيرسل شخصا لإنهاء بعض الأشياء في المرور، فارتاب مدير المرور في أمره وأبلغ رجال المباحث، فتبين أنه منتحل صفة وزير الداخلية وبتتبع هاتفه تم ضبطه وإحالته للنيابة التي قررت حبسه.