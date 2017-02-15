-
رياضة
- تركيا تقول إنها ستطلب استضافة بطولة اوروبا 2024
- تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي
- نجما الكرة الانجليزية يهاجمان ميسي
- كيف تناولت صحف اسبانيا خسارة برشلونة الكارثية في باريس؟
- دراسة مكسيكية تتجاهل صلاح ضمن أسرع لاعبي العالم.. وتختار روني
- اليوم- الأهلي يسعى لتحقيق 5 أهداف أمام الدراويش
- حازم إمام والهواري وأبوالوفا أول الحضور باجتماع اتحاد الكرة
- طارق العشري يعنف لاعبي إنبي بمران اليوم
- تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع «فتح الله» بسبب مستحقاته
- بالصور.. إزالة تجهيزات «مينا هاوس» بعد إلغاء زيارة ميسي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
حيثيات «الإداري» بإلزام الصحة بسحب عقار «أورسوديا وكسيكوليك»
أودعت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، حيثيات حكمها، بإلزام الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، بسحب الكميات المتداولة من عقار «أورسوديا وكسيكوليك» بالأسواق
.وألزمت المحكمة الشركات المنتجة له بوقف إنتاجه، لحين تعديل النشرة الداخلية له بما يفيد خطورة استخدامه بالنسبة للأطفال والرُضع، باعتبار أن تناوله وفقًا للنشرة الداخلية الموجودة به الآن قد يؤدي إلى إصابة الأطفال والرضع بأعراض جانبية تؤدي إلى والرضع.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق أن مقيمة الدعوى تقدمت بشكاوى إلى النائب العام بشأن عدم احتواء النشرة الداخلية للعقار المشار إليه المسجل لدى وزارة الصحة والمتداول بالأسواق، على ما يفيد خطورة استخدامه على الأطفال. وذلك بالرغم من أن النشرات الصادرة بشأنه في أمريكا وبريطانيا المنشورة على موقع منظمة الأغذية والأدوية تضمنت احتمال إصابة الأطفال خاصة الرضع منهم والذين يستخدمون ذلك العقار بالفشل الكبدي واندثار القنوات المرارية والالتهاب الكبدي المزمن والاستسقاء بالبطن والركود المراري (أي ركود الصفراء) والالتهاب الرئوي.وأضافت المحكمة أن لجنة «الفرماكولجي» بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، قررت في أكتوبر 2009 تغيير النشرة الداخلية لذلك العقار بحيث تكون متطابقة مع النشرات الداخلية له في أمريكا وبريطانيا المنشورة على موقع المنظمة السالف ذكرها، وأخطرت تلك الإدارة الشركات المنتجة للعقار بتحديث النشرات الداخلية في فبراير 2010، ومنحتها مهلة 30 يومًا لاعتمادها.وأشارت المحكمة إلى أن الإدارة العامة للتفتيش على مصانع الأدوية أخذت التعهدات اللازمة على المصانع المنتجة بالتوجه لإدارة التسجيل وعدم إنتاج العقار إلا بعد تحديث النشرة الداخلية له طبقًا لما أقرته اللجنة المشار إليها، إلا أنه وبالرغم من ذلك لم تلتزم بعض الشركات بتنفيذ ذلك التعهد. كما لم تقم وزارة الصحة بسحب الأصناف المتداولة من العقار بالأسواق والمرفقة بها النشرة الداخلية قبل تعديلها. وشددت المحكمة على أنه ثبت إليها أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة لم تبادر إلى إلزام الشركات المنتجة لعقار «أورسوديا وكسيكوليك» بوقف إنتاجه، ولم تقم تلك الإدارة بالواجب الذي أسنده إليها القانون بسحب المتداول منه بالأسواق لحين تعديل النشرة الداخلية له بما يفيد خطورته على الأطفال. وهو ما يعد إخلالًا جسيمًا منها بواجبها الذي كلفها به القانون في الحفاظ على أرواح وصحة المواطنين بعدم السماح بتداول أي عقار يمثل خطورة عليهم أو تداول أي نشرات داخلية لأدوية تحتوي على بيانات مضللة، ومن ثم يكون امتناعها عن سحب العقار من الشركات التي لم تلتزم بذلك قرارًا إداريًا مخالفًا للقانون يتعين القضاء بإلغائه.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)