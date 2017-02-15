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ضبط كمية من البانجو والسلاح في حملة أمنية بأسوان
شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة لضبط مروجي المواد المخدرة وحاملي السلاح، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن أسوان اللواء مجدي موسى
أسفرت الحملة عن ضبط مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والمواد المخدرة، |أحمد. س.| أ 48 سنة عاطل ومقيم بدائرة مركز كوم أمبو، مسجل خطر فئة ( ب ) مركز كوم أمبو | سرقات عامة | والسابق ضبطه واتهامه في 3 قضايا متنوعة، أخرهم القضية رقم ( 8058 / 2015 م ) جنايات مركز كوم أمبو | مخدرات | وبحيازته [سلاح ناري | بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مللي| -و17 طلقة من ذات العيار وكمية كمية م البانجو المخدر تزن نحو 4 كجم.كما تم ضبط |رمضان. س. م| 28 سنة عاطل ومقيم بدائرة مركز كوم أمبو، والسابق ضبطه واتهامه في القضية رقم ( 1634/ 2014 ) جنايات قسم قنا – قنا |مخدرات |، وبحيازته سلاح ناري | بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مللي| بخزينتها 10 طلقات من ذات العيار، وكمية من البانجو المخدر وزنت نحو 3.5 كجم ومبلغ مالي وهاتف محمول.كما تم ضبط |أحمد. ط. ر| 27 سنة عاطل ومقيم بمركز دراو، والسابق ضبطه واتهامه في القضية رقم ( 55 / 2014 م ) إداري مركز دراو |سرقة|، وبحوزته سلاح ناري | فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مللي|، و|عبد الرحيم. م. ع| وشهرته |عبده دراهم |24 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم ثان أسوان، والسابق ضبطه واتهامه في قضيتين | سرقة وسائل نقل، وسلاح بدون ترخيص | وأخرهم القضية رقم ( 159/ 2010 م ) جنح أ. د. ط قسم ثان أسوان |سلاح بدون ترخيص |وبحيازته كمية من البانجو، وزنت نحو 1.5 كجم، و|محمد. ع. ع| 18 سنة عاطل، ومقيم دائرة بمركز نصر النوبة وبحيازته كمية من البانجو، تزن نحو كيلو جرام و150 قرص مخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وضبط |أحمد. ر. ب| 48 سنة سمكري سيارات، ومقيم بدائرة قسم ثان أسوان، وبحيازته كمية من مسحوق الهيروين تزن نحو 200 جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول.وتم ضبط |محمد. ع. م| وشهرته | حمادة المطعني | 41 سنة، عاطل ومقيم بدائرة مركز إدفوو السابق ضبطه واتهامة في 25 قضية متنوعة |مخدرات - سلاح |، وبحيازته كمية من مادة الأفيون وزنت نحو 250 جرامًا وهاتف محمول، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارِ عرضها على النيابة العامة.
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