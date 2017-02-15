أسفرت الحملة عن ضبط مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والمواد المخدرة، |أحمد. س.| أ 48 سنة عاطل ومقيم بدائرة مركز كوم أمبو، مسجل خطر فئة ( ب ) مركز كوم أمبو | سرقات عامة | والسابق ضبطه واتهامه في 3 قضايا متنوعة، أخرهم القضية رقم ( 8058 / 2015 م ) جنايات مركز كوم أمبو | مخدرات | وبحيازته [سلاح ناري | بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مللي| -و17 طلقة من ذات العيار وكمية كمية م البانجو المخدر تزن نحو 4 كجم.كما تم ضبط |رمضان. س. م| 28 سنة عاطل ومقيم بدائرة مركز كوم أمبو، والسابق ضبطه واتهامه في القضية رقم ( 1634/ 2014 ) جنايات قسم قنا – قنا |مخدرات |، وبحيازته سلاح ناري | بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مللي| بخزينتها 10 طلقات من ذات العيار، وكمية من البانجو المخدر وزنت نحو 3.5 كجم ومبلغ مالي وهاتف محمول.كما تم ضبط |أحمد. ط. ر| 27 سنة عاطل ومقيم بمركز دراو، والسابق ضبطه واتهامه في القضية رقم ( 55 / 2014 م ) إداري مركز دراو |سرقة|، وبحوزته سلاح ناري | فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مللي|، و|عبد الرحيم. م. ع| وشهرته |عبده دراهم |24 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم ثان أسوان، والسابق ضبطه واتهامه في قضيتين | سرقة وسائل نقل، وسلاح بدون ترخيص | وأخرهم القضية رقم ( 159/ 2010 م ) جنح أ. د. ط قسم ثان أسوان |سلاح بدون ترخيص |وبحيازته كمية من البانجو، وزنت نحو 1.5 كجم، و|محمد. ع. ع| 18 سنة عاطل، ومقيم دائرة بمركز نصر النوبة وبحيازته كمية من البانجو، تزن نحو كيلو جرام و150 قرص مخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وضبط |أحمد. ر. ب| 48 سنة سمكري سيارات، ومقيم بدائرة قسم ثان أسوان، وبحيازته كمية من مسحوق الهيروين تزن نحو 200 جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول.وتم ضبط |محمد. ع. م| وشهرته | حمادة المطعني | 41 سنة، عاطل ومقيم بدائرة مركز إدفوو السابق ضبطه واتهامة في 25 قضية متنوعة |مخدرات - سلاح |، وبحيازته كمية من مادة الأفيون وزنت نحو 250 جرامًا وهاتف محمول، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارِ عرضها على النيابة العامة.