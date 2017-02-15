شن، اليوم الأربعاء، رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير المباحث وبإشراف اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت حاملي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمنطقة أبو النمرس

تمكن المقدم هاني عكاشة رئيس المباحث ومعاونوه النقباء محمد خليل ومحمود أيمن وأحمد عكاشة من ضبط 25 قضية سلاح، تنوعت ما بين بندقية إلى وخرطوش وفرد خرطوش و40 طلقة نارية و15 قضية اتجار مخدرات تنوعت ما بين أقراص مخدرة وحشيش.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.