قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم، في حكمها اليوم برفض معارضة الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، على حكم تغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بتعويض مدنى 10 آلاف وواحد جنيه، لاتهامه بسب وقذف رجل الأعمال سمير زكى عبد القوى

صدر الحكم في الدعوي رقم 14664 لسنة 2014، بقبول المعارضة شكلا ورفضها في الموضوع وتأييد الحكم السابق.كان رجل الأعمال سمير زكي عبد القوى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، تقدم ببلاغ يتهم جريدة صوت الأمة التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، بالسب والقذف من خلال نشر موضوعا بعنوان |سمير زكي هايص ومصر لايصة|. وتناول سيرة المدعي بعبارات تحمل سبا وقذفا، بهدف التشهير به بما ينال من سمعته ويشوه صورته في المجتمع.‏