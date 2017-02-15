قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث شغب جامعة عين شمس التي وقعت في منتصف عام 2014 إلى جلسة ١٩ فبراير الجاري لعرض الفيديوهات المقدمة من الدفاع

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى.يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيا على المتهم، وكانت النيابة قد وجهت للمتهم عدة تهم منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وتكدير السلم العام في الأحداث التي شهدتها جامعة عين شمس في منتصف عام 2014 .