تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة بركة السبع بلاغًا من |نور.أ|، بسرقة مجهولين التوكتوك الخاص به، وهاتفه المحمول بالإكراه.وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي، وتوصل إلى أن مرتكبي الواقعة هم |إبراهيم.أ| 28 سنة -مقيم بقرية ميت فارس ببركة السبع، و| محمود.ا| 37 سنة، و|بديعة.ع| زوجة الثاني ومقيمة بميت فارس، و|إبراهيم.م| 52 سنة ومقيم بقرية جنزور، و|حامد.إ| 38 سنة - عاطل، ومقيم بقرية جنزور، وتبين أنهم كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه في السرقة بالإكراه.