اخبار مصر
-
رياضة
- رضا عبد العال يكشف أسباب استقالته من تدريب دمنهور
- بوسكيتس يلوم الأسلوب الخططي لبرشلونة في كابوس باريس
- مجلس الجبلاية يستكمل اليوم تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات
- الأهلي يسعى اليوم لغسل أحزان السوبر في موقعة الإسماعيلي
- رغم تألق ويجينز.. جيمس يقود كافاليرز للفوز على تيمبرولفز
- بايرن ميونيخ في مواجهة قوية اليوم أمام أرسنال بدوري الأبطال
- الشرقية يخوض اليوم تدريباته استعدادا لانبي دون راحة
- ريـال مدريد يستقبل نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا
- دورتموند يتحسر على إهدار الفرص بعد الخسارة أمام بنفيكا
- منتخب 97 يتدرب في أحدث الملاعب الفرعية باستاد القاهرة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالمنوفية
15
فبراير
2017
09:46 AM
بواسطة
ألقت مباحث المنوفية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة بركة السبع بلاغًا من |نور.أ|، بسرقة مجهولين التوكتوك الخاص به، وهاتفه المحمول بالإكراه.وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي، وتوصل إلى أن مرتكبي الواقعة هم |إبراهيم.أ| 28 سنة -مقيم بقرية ميت فارس ببركة السبع، و| محمود.ا| 37 سنة، و|بديعة.ع| زوجة الثاني ومقيمة بميت فارس، و|إبراهيم.م| 52 سنة ومقيم بقرية جنزور، و|حامد.إ| 38 سنة - عاطل، ومقيم بقرية جنزور، وتبين أنهم كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه في السرقة بالإكراه.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع