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تأجيل محادثات استانا حول سوريا إلى الخميس
أعلنت كازاخستان، الأربعاء، عن أن محادثات السلام الجديدة حول سوريا، التي كان من المفترض أن تبدأ الأربعاء في أستانا برعاية إيران وتركيا وروسيا، ستعقد الخميس في تأخير يعود «لأسباب فنية».
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس: «تم إرجاء المفاوضات إلى 16 فبراير لأسباب فنية»، بدون كشف المزيد من التفاصيل.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أن المحادثات ستبدأ الخميس الساعة 6 صباحًا، وستتركز حول مسائل محض عسكرية.
ومباحثات استانا هي الأولى التي ستجري برعاية «روسية - تركية - إيرانية»، بعد استبعاد أي دور لواشنطن التي شكلت مع موسكو الطرفين الضامنين لاتفاقات الهدنة السابقة التي مهدت لجولات المفاوضات بين طرفي النزاع في جنيف.
وتبدو مباحثات استانا عسكرية أكثر منها سياسية، إذ تهدف أساسًا إلى تثبيت إتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، بحضور وفد سياسي يمثل الحكومة السورية وآخر يمثل المعارضة المسلحة، فيما يقتصر دور المعارضة السياسية على تقديم الاستشارة.
ويأتي ذلك بعد حوالي 6 سنوات من مبادرات دبلوماسية عدة باءت بالفشل، واصطدمت بخلاف على مصير الرئيس السوري، آخرها 3 جولات مفاوضات غير مثمرة في جنيف في 2016.
وستمهد هذه المحادثات لمحادثات سلام جديدة حول سوريا من المقرر أن تجري في 23 فبراير برعاية الأمم المتحدة في جنيف، في إطار الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الذي يقترب من بدء عامه السابع.
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