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«الجنايات» تنظر اليوم محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات
15
فبراير
2017
07:46 AM
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تنظر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الأربعاء، القضية المعروفة إعلاميًا باسم |فندق الأهرامات الثلاثة| والمتهم فيها 26 متهمًا، بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم
وأسندت لهم النيابة اتهامات بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
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