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«الجنايات» تستكمل اليوم إعادة محاكمة 156 متهما في «مذبحة كرداسة»
15
فبراير
2017
07:46 AM
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 156 متهمًا في قضية |مذبحة كرداسة|، التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي جماعة الإخوان، وراح ضحيته 13 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة
ويواجه المتهمون اتهامات بقتل 13 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع في قتل آخرين، والتجمهر وحيازة السلاح والذخيرة دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإضرام النيران بالمركز وسرقة محتوياته.
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