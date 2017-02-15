تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 156 متهمًا في قضية |مذبحة كرداسة|، التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي جماعة الإخوان، وراح ضحيته 13 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة